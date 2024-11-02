Фигурист Александр Галлямов рассказал о проблемах возвращения к международным стартам

Чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов в беседе с Forbes Sport выразил мнение, что возвращение российских фигуристов к международным турнирам будет похоже на переход из юниорских соревнований во взрослые, когда зарабатывать очки необходимо с нуля.
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