Фигурист Александр Галлямов рассказал о проблемах возвращения к международным стартам

Чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов в беседе с Forbes Sport выразил мнение, что возвращение российских фигуристов к международным турнирам будет похоже на переход из юниорских соревнований во взрослые, когда зарабатывать очки необходимо с нуля.