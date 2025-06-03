В Саратовской области из-за серьезного ДТП пострадали три человека

Есть пострадавшие, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.Место событий - село Пушкино. По предварительным данным местной Госавтоинспекции, из-за аварии три человека доставлены в медучреждение, ими занимаются специалисты.
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