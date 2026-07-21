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Царьград

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CENTCOM сообщил об ударах США по Ирану 20 июля

CENTCOM сообщил об ударах США по Ирану 20 июля

Американские военные завершили серию ударов по Ирану 20 июля, сообщает CENTCOM. Целью атак стали иранские командные пункты, средства ВМС и площадки запуска, чтобы ослабить угрозу для торговых судов в Ормузском проливе.

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