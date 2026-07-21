CENTCOM сообщил об ударах США по Ирану 20 июля

Американские военные завершили серию ударов по Ирану 20 июля, сообщает CENTCOM. Целью атак стали иранские командные пункты, средства ВМС и площадки запуска, чтобы ослабить угрозу для торговых судов в Ормузском проливе.
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