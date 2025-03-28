В ГД одобрили наказание за совершенные из корысти призывы к санкциям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, которым предлагается ввести наказание до 5 лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму.
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