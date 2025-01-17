В Петербурге за год проверили более 18 тысяч адресов и свыше 1800 кадастровых кварталов

Провели более 2000 выездов для устранения и предотвращения аварийных ситуаций Специалисты городской аварийно-восстановительной службы провели за год более 2000 выездов для устранения и предотвращения аварий, сообщили сегодня в пресс-службе Жилищного комитета Петербурга.
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