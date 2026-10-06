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The Good Daughter Trailer: Rose Byrne And Meghann Fahy Are Sisters Haunted By The Past In Peacock's Karin Slaughter Thriller

The Good Daughter Trailer: Rose Byrne And Meghann Fahy Are Sisters Haunted By The Past In Peacock's Karin Slaughter Thriller

Watch the trailer for Peacock's The Good Daughter, starring Rose Byrne and Meghann Fahy and based on the novel by Will Trent author Karin Slaughter.

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