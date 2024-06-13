Администрация американского президента Джо Байдена «достигла нового дна», когда объявила о снятии запрета на поставки вооружений украинскому националистическому полку «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил 12 июня конгрессмен Пол Госар (республиканец от Аризоны).
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