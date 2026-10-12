Почта, карты и платежи: «Яндекс» столкнулся с новыми сбоями после атак БПЛА Сервисы «Яндекса» столкнулись с новым всплеском жалоб на фоне повреждения нескольких дата-центров компании.
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