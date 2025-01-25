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Госсекретарь США Рубио приостанавливает иностранную помощь на 90 дней

Госсекретарь США Рубио приостанавливает иностранную помощь на 90 дней

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование практически всех программ иностранной помощи, которое может затронуть Украину.

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