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Что изменится в России с 1 августа: пенсии, ЖКХ, больничные, налоги и ОСАГО

Что изменится в России с 1 августа: пенсии, ЖКХ, больничные, налоги и ОСАГО

  Новые правила затронут практически всех россиян. С 1 августа в России вступают в силу новые правила, которые затронут пенсионеров, самозанятых, автовладельцев, получателей мер социальной поддержки и всех, кто оплачивает коммунальные услуги.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
cvyurij Цветков
Все эти &amp;quot;благие&amp;quot; обещания есть не что иное как декларация о намерениях. Показать, что о народе всё-таки заботятся. Язык, на котором изложены сии намерения, специально подобран, чтобы толковать его по разному. Я ничего хорошего для нас здесь не вижу.
А, всё просто. Подготавливают народ к цифровому...
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1 м.
Семен Борисов
Самим то не смешно читать эту муть???
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1 м.
Александр Конкин
Для абсолютного большинства пенсионеров, ни каких изменений не произойдет но, может быть только хуже!!!
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1 м.