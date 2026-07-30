Новые правила затронут практически всех россиян. С 1 августа в России вступают в силу новые правила, которые затронут пенсионеров, самозанятых, автовладельцев, получателей мер социальной поддержки и всех, кто оплачивает коммунальные услуги.
Что изменится в России с 1 августа: пенсии, ЖКХ, больничные, налоги и ОСАГО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
cvyurij Цветков
Все эти &quot;благие&quot; обещания есть не что иное как декларация о намерениях. Показать, что о народе всё-таки заботятся. Язык, на котором изложены сии намерения, специально подобран, чтобы толковать его по разному. Я ничего хорошего для нас здесь не вижу.
А, всё просто. Подготавливают народ к цифровому...
Ответить
1 м.
Семен Борисов
Самим то не смешно читать эту муть???
Ответить
1 м.
Александр Конкин
Для абсолютного большинства пенсионеров, ни каких изменений не произойдет но, может быть только хуже!!!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии