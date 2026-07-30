Что изменится в России с 1 августа: пенсии, ЖКХ, больничные, налоги и ОСАГО

Nikolia Vovchenko

cvyurij Цветков

Все эти &quot;благие&quot; обещания есть не что иное как декларация о намерениях. Показать, что о народе всё-таки заботятся. Язык, на котором изложены сии намерения, специально подобран, чтобы толковать его по разному. Я ничего хорошего для нас здесь не вижу.