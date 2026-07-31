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В «Крыльях Советов» объяснили, почему не стали подписывать Дзюбу

В «Крыльях Советов» объяснили, почему не стали подписывать Дзюбу

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов заявил, что самарский клуб никогда всерьез не рассматривал возможность подписания нападающего Артема Дзюбы.

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