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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран считает, что его недооценивают в «Барсе», и готов перейти в «ПСЖ». Клубы начнут переговоры в ближайшие дни (Marca)

« ПСЖ » продолжает работу над трансфером  Феррана Торреса . В ближайшие дни парижане начнут прямые переговоры с «Барселоной» о переходе 26-летнего нападающего, сообщает Marca.

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