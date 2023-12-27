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Аниматоров в России обязали предоставлять справки от нарколога и психиатра

Аниматоров в России обязали предоставлять справки от нарколога и психиатра

В России утвердили новый ГОСТ, согласно которому аниматоры перед началом работы с детьми от 6 до 18 лет обязаны будут предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также иметь профильное образование.

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