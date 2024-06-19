Матвиенко поддержала предложение приостановить участие РФ в ПА ОБСЕ

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил приостановить участие России в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), его поддержала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.