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Генменеджер «Финикса» Джеймс Джонс: «Мы решили две задачи. Взяли атлетичного игрока и получили активы на будущее»

«Финикс» обменял 22-й пик в «Денвер» на 28-й, 56-й и два пика второго раунда (2026 и 2031). Клуб выбрал Райана Данна под 28-м номером.

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