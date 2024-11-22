Полуголый певец болезненно упал со сцены во время выступления

19 ноября во время выступления аргентинского трэп-дуэта Катриэль Геррейро, известного, как CA7RIEL и Пако Аморосо, случился конфуз с болезненным приземлением под сценой одного из участников концерта, организованного в Мехико.
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