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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Торпедо» Арзамазов: «Овечкин – природный богатырь. У него кисть как моя голова, такое не получить с помощью тренировок»

Арзамазов ранее играл с Овечкиным в школе «Динамо». – Как Овечкин сохраняет такую форму, питаясь жареными ребрами и прочей вредной едой? Развейте миф, что его физика и здоровье – это природные качества.

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