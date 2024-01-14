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Закон и Порядок

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Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР

Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР

По мере того, как Советский Союз всё дальше уходит в прошлое, всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая сладкая жизнь была в СССР.

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Комментарии
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Сергей Николаевич
Вот это чмо которое не на много отличается от тех кого он называет юными диванными экспертами и которое косит под родившихся еще во времена Хущева, про таких еще Пелевин писал в своих рассказах, &quot;что это  безумец: взрослый, физически здоровый, но крайне инфантильный, с соплями по колено. Эдакое существо из фантазий Пелевина – оранус. В переводе на русский – ротожоп. Надеюсь, понятны основные функции этого организма?
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Ах, какой же он древний, родился аж при правлении кукурузника Хруща! И что, познал все страстные науки? А я родился задолго до смерти Сталина и подобных опусов по оценке жизни общества в то время делать права не имею - меня общество на такое не уполномочило!  Сейчас заявить: &quot;это меньше десяти долларов по курсу чёрного рынка&quot; можно только тому, кто в то время не жил и не бывал за бугром. В начале 70-х годов доллар стоил 90 копеек (валютных), на &quot;чёрном рынке&quot; - 10...12 рублей, т.е., за 250  рублей - 20...25 долларов. При этом  джинсы за бугром стоили 4...6 баксов, в зависимости от лейбы и страны покупки, а в Союзе - 100...150 рублей деревом. И зарплаты в Союзе - в зависимости от разных лет отсчёта - и 60 рублей, и 120, и 400...600, в зависимости от места работы, должности - обобщать смысла нет... Так что не заплетай молодёжи мозги - страна жила, работала, развивалась, пока горбатый с компанией Яковлева её не разрушил.
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13 час.
Дмитрий Алиев
После упоминания &quot;девятки&quot;, которая выпускалась  с декабря 1990 года по июнь 2004 года, можно дальше не читать. Автор - ИкспЭрД доморощенный. Но замечу другое, чем моложе ИкспЭрД, тем больше он пострадал от Сталина
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7 час.

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