Всё больше юных диванных экспертов считают своим долгом поведать нам, какая "сладкая" жизнь была в СССР

Вот это чмо которое не на много отличается от тех кого он называет юными диванными экспертами и которое косит под родившихся еще во времена Хущева, про таких еще Пелевин писал в своих рассказах, "что это безумец: взрослый, физически здоровый, но крайне инфантильный, с соплями по колено. Эдакое существо из фантазий Пелевина – оранус. В переводе на русский – ротожоп. Надеюсь, понятны основные функции этого организма?

ВМ

Владимир Минаков

Ах, какой же он древний, родился аж при правлении кукурузника Хруща! И что, познал все страстные науки? А я родился задолго до смерти Сталина и подобных опусов по оценке жизни общества в то время делать права не имею - меня общество на такое не уполномочило! Сейчас заявить: "это меньше десяти долларов по курсу чёрного рынка" можно только тому, кто в то время не жил и не бывал за бугром. В начале 70-х годов доллар стоил 90 копеек (валютных), на "чёрном рынке" - 10...12 рублей, т.е., за 250 рублей - 20...25 долларов. При этом джинсы за бугром стоили 4...6 баксов, в зависимости от лейбы и страны покупки, а в Союзе - 100...150 рублей деревом. И зарплаты в Союзе - в зависимости от разных лет отсчёта - и 60 рублей, и 120, и 400...600, в зависимости от места работы, должности - обобщать смысла нет... Так что не заплетай молодёжи мозги - страна жила, работала, развивалась, пока горбатый с компанией Яковлева её не разрушил.