В Пекине стартует международный форум «Один пояс - один путь»

В Пекине начинает работу третий форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь», на котором, в частности, должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
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