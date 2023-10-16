Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Пекине стартует международный форум «Один пояс - один путь»

В Пекине стартует международный форум «Один пояс - один путь»

В Пекине начинает работу третий форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь», на котором, в частности, должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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