"ПСЖ" отказался выплачивать бывшему форварду команды Мбаппе €55 млн

Французский "ПСЖ" не стал выплачивать бывшему форварду команды Килиану Мбаппе €55 млн, несмотря на то, что парижан обязала произвести выплату Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), передает Le Parisien.
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