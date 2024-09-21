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"ПСЖ" отказался выплачивать бывшему форварду команды Мбаппе €55 млн

"ПСЖ" отказался выплачивать бывшему форварду команды Мбаппе €55 млн

Французский "ПСЖ" не стал выплачивать бывшему форварду команды Килиану Мбаппе €55 млн, несмотря на то, что парижан обязала произвести выплату Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), передает Le Parisien.

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