Пезешкиан: американцы сфальцифицировали кризис вокруг мирной ядерной программы Ирана

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что Соединённые Штаты Америки со своими союзниками сфабриковали кризис вокруг мирной ядерной программы Ирана, оборонная доктрина Тегерана не предусматривает использования ядерного оружия.
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