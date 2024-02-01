В МИД РФ заявили, что безопасность Армении невозможна без сотрудничества в ОДКБ

ТАСС/Петр Ковалев Безопасность Армении не представляется возможной без сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.