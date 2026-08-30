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Регионы России

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В Кызыле маршрутка сбила пятерых пешеходов на запрещающий сигнал

В Кызыле маршрутка сбила пятерых пешеходов на запрещающий сигнал

30 августа в Кызыле водитель маршрутного автобуса «Газель» совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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