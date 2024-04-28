Более 600 автомобилей встали в пробке на подъезде к Крымском мосту

Время ожидания со стороны Тамани в среднем составляет около двух часов. По данным сервиса «Яндекс Карты», длина автомобильного затора перед мостом составляет около пяти километровВ первый день длинных выходных на Крымском мосту образовалась значительная пробка.
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