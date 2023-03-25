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Даниэль о том, что повесил баранку Звереву: «Иногда нужно давать соперникам играть плохо. Это немного грязная борьба»

30-летний Таро Даниэль прокомментировал разгром №15 в мире Александра Зверева – 6:0, 6:4. «В первом сете игра у него не шла, и я просто не хотел позволить ему снова поймать ритм.

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