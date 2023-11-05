Миллеровцы участвовали в слете «Серебряных» добровольцев Ростовской области

1 ноября 2023 года в конгресс-отеле «Амакс» г. Ростов-на-Дону состоялся слёт серебряных волонтеров Миллеровского район представили Беницкая Людмила Власовна, Алиманова Антонина Викторовна, Байдик Валентина Ивановна На мероприятии чествовали «серебряных» волонтеров, жителей Дона, тех, кто является героями, наставниками и верными друзьям, без которых невозможно представить волонтёрство России.