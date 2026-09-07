«Останется пепелище»: Слова Лаврова о начале войны вызвали тревогу в Германии

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Профиль пользователя Андрей Шишинов
Андрей Шишинов

расплачиваться снова придется немецким солдатам? Почему это только солдатам? Ядерный взрыв мегатонного формата не будет разбирать, в погонах там кто-то елозит по земле или без. Останется просто расплавленный шлак...