Вышедший из-под контроля пожар привел к эвакуации тысяч канадцев

Сильный ветер усилил вышедший из-под контроля лесной пожар на западе Канады. Эксперты по безопасности и официальные лица страны предупредили, что огонь может достичь ближайшего города, пишет Associated Press.
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