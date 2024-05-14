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Вышедший из-под контроля пожар привел к эвакуации тысяч канадцев

Вышедший из-под контроля пожар привел к эвакуации тысяч канадцев

Сильный ветер усилил вышедший из-под контроля лесной пожар на западе Канады. Эксперты по безопасности и официальные лица страны предупредили, что огонь может достичь ближайшего города, пишет Associated Press.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
Гори всё синим пламенем,нежалко
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16 час.

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