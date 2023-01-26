У Савича 2 желтые за 3 минуты в матче с «Реалом» – не отдавал мяч Винисиусу и сбил Камавинга

Защитник «Атлетико» Стефан Савич удален в дополнительное время матча с «Реалом». На 97-й минуте четвертьфинальной игры Кубка Испании черногорец получил желтую карточку за то, что не хотел отдавать мяч вингеру Винисиусу Жуниору после остановки матча.