Потрясающие новые снимки и другие данные космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» (JWST) раскрывают новые подробности о паре загадочных инфракрасных кольцевых структур, сопровождающих далекую планетарную туманность.
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