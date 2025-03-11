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Потрясающие новые снимки и другие данные космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» (JWST) раскрывают новые подробности о паре загадочных инфракрасных кольцевых структур, сопровождающих далекую планетарную туманность

Потрясающие новые снимки и другие данные космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» (JWST) раскрывают новые подробности о паре загадочных инфракрасных кольцевых структур, сопровождающих далекую планетарную туманность

Потрясающие новые снимки и другие данные космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» (JWST) раскрывают новые подробности о паре загадочных инфракрасных кольцевых структур, сопровождающих далекую планетарную туманность.

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