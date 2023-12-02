Подозреваемого в нападениях на людей в Норильске арестовали до 29 января

Подозреваемого в нападениях на людей в Норильске арестовали на два месяца, до 29 января. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил корреспондент «Известий» за зала Норильского городского суда Красноярского края.
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