Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Не жаль АБСОЛЮТНО ЭТИХ ГНИЛЮКОВ!!!!!!!Как релоканты пом...
  • Степан Капуста
    Взглянув не предвзято отмечаешь, что большими неудачниками оказались те, кто практически не интересовался происходящи...Как релоканты пом...
  • Маргарита Аюкаева
    У уехавших особях за бугром есть где жить. Ну и живите спокойно там и варежку не открывайте, от вас столько вони исхо...Как релоканты пом...

Африканские добровольцы помогают российским военнослужащим в СВО

Африканские добровольцы помогают российским военнослужащим в СВО

На вопрос зачем они это делают — отвечают:"У нас на Родине стоит памятник ЧВК "Вагнер", хотим отплатить той же монетой, чтобы и нам поставили памятник в России, спасибо за вдохновение, спасибо за свободу, Россия" — заявил один из чернокожих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх