Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать "саммит мира" в Швейцарии

REUTERS/Edgar Su Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, раскритиковал китайское руководство за отказ от участия в "саммите мира" в Швейцарии.
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