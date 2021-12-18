Хакнем

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Неспособность  концентрировать  внимание  на  главном  сейчас  деле  - серьезный  дефект  интеллекта:  *неустойчивост...Не можешь сконцен...
  • Sergey Ivanov
    Да ни хрена! Под водку умолотишь свою курицу и не за 3 дня, а за 1 вечер! А водку можно на балконе хранить. Не прокис...Самоизоляция, бит...
  • Samarium
    Ужас какой... сколько же пришлось перенести нашим людям...Не дадим повториться всему этому !!! Люди, цените мир...Мы ни один день н...

Как бабуля внука обхитрила: в итоге роман Пушкина прочитан с большим интересом

Как бабуля внука обхитрила: в итоге роман Пушкина прочитан с большим интересом

Фото взято из сайта izzhizni.ru и принадлежит автору Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Вот любят эти бабушки внуков потчевать! Прямо хлебом их не корми, дай попотчевать, да побольше: тут и супчик, и котлетки, и ножка куриная с картошечкой да с помидорчиком, и уж, конечно — пирожки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх