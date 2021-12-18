Как бабуля внука обхитрила: в итоге роман Пушкина прочитан с большим интересом

Фото взято из сайта izzhizni.ru и принадлежит автору Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Вот любят эти бабушки внуков потчевать! Прямо хлебом их не корми, дай попотчевать, да побольше: тут и супчик, и котлетки, и ножка куриная с картошечкой да с помидорчиком, и уж, конечно — пирожки.
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