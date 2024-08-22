Стратегия на выживание Diplomacy is Not an Option выходит из раннего доступа 4 октября Doo...

Стратегия на выживание Diplomacy is Not an Option выходит из раннего доступа 4 октябряDoor 407 объявила, что ее игра в жанре RTS Diplomacy is Not An Option выйдет из раннего доступа на ПК и получит полную версию 4 октября 2024 г.
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