Фантазии о крымских каникулах, военный "психоз" Европы и петиция против антироссийских санкций: информационный хит-парад

Неделя была столь насыщенной событиями внутри нашей страны, что в этом выпуске еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть постараемся отвлечься на заявления и комментарии зарубежных лидеров общественного мнения о Крыме и не только.
Неделя была столь насыщенной событиями внутри нашей страны, что в этом выпуске еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть постараемся отвлечься на заявления и комментарии зарубежных лидеров общественного мнения о Крыме и не только.
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