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Закон, порядок, государство

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В ДНР военнослужащие группировки войск «Восток» провели залистование позиций ВСУ

В ДНР военнослужащие группировки войск «Восток» провели залистование позиций ВСУ

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