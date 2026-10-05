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Орловские новости

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ФК «Орел» закончил 26 тур на десятом месте

ФК «Орел» закончил 26 тур на десятом месте

За четыре тура до окончания сезона ФК «Орел» занимает десятое место с 29 очками. От идущего на девятом месте курского «Авангарда» нас отделяют три очка.

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