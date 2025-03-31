«Новый» вирус с кровавым кашлем сравнили с ветрянкой

Терапевт Лапа: заражающий россиян вирус похож на ветрянку В России активно обсуждается появление нового вируса, который вызывает кровавый кашель, однако по своему типу он схож с ветрянкой, объяснила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с aif.