«Новый» вирус с кровавым кашлем сравнили с ветрянкой

Терапевт Лапа: заражающий россиян вирус похож на ветрянку В России активно обсуждается появление нового вируса, который вызывает кровавый кашель, однако по своему типу он схож с ветрянкой, объяснила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с aif.
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