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Аргументы недели

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Как русские подростки-тиктокеры зарабатывают себе срок на желании заработать

Как русские подростки-тиктокеры зарабатывают себе срок на желании заработать

В русскоязычном сегменте «ТикТока» разгоняют тему, как «русня устроила голодомор в Олешках». Самое страшное, что делают это не украинцы, а русские дети.

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