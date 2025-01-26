Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» пройдет 25 февраля 2025 года

В ней примут участие дети и подростки от 10 до 18 лет Интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне, стартует 25 февраля 2025 года, рассказали в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.