РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 245 подписчиков

Украина и страны Европы связывались с Ираном по поводу поддержки США в конфликте

Украина и страны Европы связывались с Ираном по поводу поддержки США в конфликте

www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski Иран получил множество звонков, в том числе от Украины, Болгарии и Великобритании, с заверениями, что эти страны не намерены принимать участие в конфликте против Тегерана на стороне Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии