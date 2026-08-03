Украина и страны Европы связывались с Ираном по поводу поддержки США в конфликте

www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski Иран получил множество звонков, в том числе от Украины, Болгарии и Великобритании, с заверениями, что эти страны не намерены принимать участие в конфликте против Тегерана на стороне Вашингтона.
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