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Школьник из Москвы стал победителем всероссийской олимпиады по ИИ

Школьник из Москвы стал победителем всероссийской олимпиады по ИИ

Ученик 11-го класса из Москвы стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года, проходившей с 12 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

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