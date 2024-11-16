Школьник из Москвы стал победителем всероссийской олимпиады по ИИ

Ученик 11-го класса из Москвы стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года, проходившей с 12 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института (МФТИ).
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