Музей истории Екатеринбурга создал виртуальный музей с археологическими открытиями

Музей истории Екатеринбурга создал виртуальный музей истории города с трехмерными макетами сооружений древних уральцев, фотографиями, видеоэкскурсиями по заводу-крепости Геродота, алтарю возрастом 5 тысяч лет и другим объектам, передает пресс-служба музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии