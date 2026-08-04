В Госдуму внесут законопроект о пенсии не ниже 40% от заработка

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов намерен внести в Госдуму законопроект, устанавливающий нижнюю планку страховой пенсии по старости – не менее 40% от заработка.
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