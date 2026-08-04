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В Госдуму внесут законопроект о пенсии не ниже 40% от заработка

В Госдуму внесут законопроект о пенсии не ниже 40% от заработка

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов намерен внести в Госдуму законопроект, устанавливающий нижнюю планку страховой пенсии по старости – не менее 40% от заработка.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Во как их поперло перед выборами! Прям фонтанируют идеями как при диарее.....................
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1 м.