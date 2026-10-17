«Это моя самая большая победа вне трассы». Кубица — о возвращении в Формулу 1 в 2019 годуОткрытый источникПобеда в «24 часах Ле-Мана» в 2025 году за рулём Ferrari 499P команды AF Corse стала главным спортивным достижением Роберта Кубицы на данный момент.
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