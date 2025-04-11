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Царьград

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Нашествие комаров и агрессивных медведей: Биолог рассказала, чем грозит снег в апреле

Нашествие комаров и агрессивных медведей: Биолог рассказала, чем грозит снег в апреле

Погодные аномалии в апреле грозят нашествием комаров и медведей, считает биолог Елена Анашкина. И потерей части урожая фруктов.

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