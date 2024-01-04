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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов вышел на чистое 5-е место в истории «Вашингтона» по ассистам в НХЛ, обогнав Гартнера

Форвард сделал 393-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах, обогнав Майка Гартнера (392). Четвертую позицию в списке с 418 результативными пасами занимает Михал Пивонька.

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