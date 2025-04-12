В Узбекистане заявили о сохранении потребности в традиции праздновать 9 мая

В Узбекистане осталась потребность хранить память о Великой Отечественной войне и о традиции празднования 9 Мая, заявил организатор акции «Бессмертный полк» в Ташкенте Тимур Исмаилов 12 апреля РИА Новости.
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