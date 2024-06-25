Четыре совета, чтобы никогда не опаздывать в аэропорт

freepik / ru.freepik.com Что может быть хуже опоздания в аэропорт, особенно если вы летите вместе с кем-то, кто никогда не опаздывает! Чтобы избежать неприятных ситуаций и всегда оказываться в первых рядах перед вылетом, мы попросили психолога Михаила Агеева дать несколько полезных советов для всех «опоздунов».
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