Четыре совета, чтобы никогда не опаздывать в аэропорт

freepik / ru.freepik.com Что может быть хуже опоздания в аэропорт, особенно если вы летите вместе с кем-то, кто никогда не опаздывает! Чтобы избежать неприятных ситуаций и всегда оказываться в первых рядах перед вылетом, мы попросили психолога Михаила Агеева дать несколько полезных советов для всех «опоздунов».